Людмила Тархова заявила в суде, что намерена бороться за опеку над внуком

В Самарском областном суде продолжается рассмотрение резонансного уголовного дела в отношении 30-летней Екатерины Тарховой, обвиняемой в убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи. Помимо этого, женщине вменяют мошенничество и хищение имущества родственников.
Потерпевшей по делу проходит Людмила Тархова — дочь погибшего экс-градоначальника и мать обвиняемой. На одном из последних заседаний она выступила с ходатайством, касающимся судьбы своего восьмилетнего внука — сына Екатерины Тарховой.
По словам Людмилы Тарховой, именно будущее ребёнка сейчас вызывает у неё наибольшую тревогу. Она заявила, что намерена добиваться права на воспитание мальчика и уже обратилась по этому вопросу в Генеральную прокуратуру.
Как пояснила женщина, отец ребёнка проживает в Израиле, а сама Екатерина Тархова, по её мнению, может надолго лишиться свободы в случае обвинительного приговора суда.
Людмила Тархова просит защитить её права как родной бабушки и не допустить, чтобы ребёнок оставался под опекой нынешнего попечителя — знакомой её дочери Елены.
По словам потерпевшей, именно Екатерина Тархова ранее выбрала эту женщину в качестве близкого человека для семьи.
«Я и мои родители были категорически против этой дружбы. Что может объединять женщин при такой разнице в возрасте?» — рассказала Людмила Тархова при общении с журналистами.
Она также заявила, что нынешний опекун якобы настраивает ребёнка против бабушки.
Вопрос об опеке над ребёнком уже стал отдельным предметом разбирательства на фоне продолжающегося уголовного процесса, который называют одним из самых громких в современной истории Самарской области.