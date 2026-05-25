Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители воронежской Рамони заявили о массовом отравлении дворовых котов

Жильцы собираются коллективно подавать заявление в прокуратуру.

Жители Рамони 25 мая сообщили о жестокой расправе над дворовыми котами, которая якобы произошла на глазах у детей. По словам очевидцев, животные жили на улице Ильинского очень давно, были ласковыми, никому не мешали, а у каждого питомца была своя кличка.

В отравлении животных соседи подозревают двух местных жительниц. Соседи рассказывают, что женщины и раньше публично угрожали избавиться от животных.

Помимо скорби по убитым животным, люди всерьез напуганы. Во дворе мог использоваться неизвестный яд, и как он может повлиять на здоровье детей, которые играют на этой же площадке и трогают землю руками, — никто не знает.

— Сегодня жильцами понесем коллективное заявление в прокуратуру, — говорит местная жительница Татьяна.

«КП-Воронеж» есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы быть в курсе новостей нашего региона.