Мошенники рассылают казахстанцам фальшивые уведомления от «дорожной полиции»

Жителей Казахстана предупредили о новой волне мошенничества, связанного с поддельными уведомлениями о штрафах. Аферисты рассылают SMS с заголовком «ҚР Жол полициясы департаменті» и пытаются получить личные данные граждан.
Как сообщили в департаменте полиции Карагандинской области, в сообщениях говорится о якобы имеющихся неоплаченных административных штрафах. В полиции отмечают, что подобные уведомления распространяют мошенники для кражи персональной информации и денег. Как правило, в SMS содержатся ссылки на сомнительные сайты. Переход по ним может привести к утечке личных данных, включая банковскую информацию.
Жителей региона призвали доверять только официальным государственным сервисам. Проверить наличие штрафов можно через:
qamqor.gov.kz.
eGov.kz.
мобильные приложения банков второго уровня.
В полиции также напомнили, что нельзя переходить по неизвестным ссылкам и вводить данные банковских карт на подозрительных сайтах.
При получении подобных сообщений гражданам рекомендуют игнорировать их и при необходимости обращаться в правоохранительные органы.