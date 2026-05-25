Мошенники рассылают казахстанцам фальшивые уведомления от «дорожной полиции»

Как сообщили в департаменте полиции Карагандинской области, в сообщениях говорится о якобы имеющихся неоплаченных административных штрафах. В полиции отмечают, что подобные уведомления распространяют мошенники для кражи персональной информации и денег. Как правило, в SMS содержатся ссылки на сомнительные сайты. Переход по ним может привести к утечке личных данных, включая банковскую информацию.