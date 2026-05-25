Мошенники рассылают казахстанцам фальшивые уведомления от «дорожной полиции»

В Карагандинской области полиция предупредила о новой схеме мошенничества. Жителям рассылают фальшивые SMS о якобы неоплаченных штрафах с опасными ссылками, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Источник: Nur.kz

Жителей Казахстана предупредили о новой волне мошенничества, связанного с поддельными уведомлениями о штрафах. Аферисты рассылают SMS с заголовком «ҚР Жол полициясы департаменті» и пытаются получить личные данные граждан.

Как сообщили в департаменте полиции Карагандинской области, в сообщениях говорится о якобы имеющихся неоплаченных административных штрафах. В полиции отмечают, что подобные уведомления распространяют мошенники для кражи персональной информации и денег. Как правило, в SMS содержатся ссылки на сомнительные сайты. Переход по ним может привести к утечке личных данных, включая банковскую информацию.

Жителей региона призвали доверять только официальным государственным сервисам. Проверить наличие штрафов можно через:

  • qamqor.gov.kz.

  • eGov.kz.

  • мобильные приложения банков второго уровня.

В полиции также напомнили, что нельзя переходить по неизвестным ссылкам и вводить данные банковских карт на подозрительных сайтах.

При получении подобных сообщений гражданам рекомендуют игнорировать их и при необходимости обращаться в правоохранительные органы.