Лжеработники соцслужбы оставили пенсионерку без крупной суммы

МИНСК, 25 мая — Sputnik. Телефонные мошенники обманули 71-летнюю жительницу Фрунзенского района столицы на 62 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

Источник: Sputnik.by

По данным милиции, пенсионерке позвонили лжеработники социальной службы и сообщили о перерасчете трудового стажа, из-за которого женщине якобы должны увеличить пенсию.

«Пришли коды на телефон, я должна была ей (лжесотруднице соцслужбы — Sputnik) их сказать для удобства, чтобы не надо было стоять в очереди», — рассказала потерпевшая.

Следуя указаниям звонивших, женщина сообщила код из СМС якобы для оформления необходимых документов.

Позже по видеосвязи с пенсионеркой связался лжеправоохранитель. Он заявил, что от имени женщины якобы проводятся незаконные финансовые операции. Так, чтобы избежать уголовной ответственности и обыска с изъятием наличных, мошенник убедил минчанку передать все сбережения «курьеру Нацбанка».

«Пенсионерка испугалась и передала 62 тысячи рублей неизвестному мужчине, думая, что он работник банка», — отметила старший инспектор ГИОС Фрунзенского РУВД Илона Буранко.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, проверка продолжается.

В милиции напомнили, что при поступлении подобных звонков необходимо немедленно прекратить разговор и обратиться в правоохранительные органы.