Лжеработники соцслужбы оставили пенсионерку без крупной суммы

По данным милиции, пенсионерке позвонили лжеработники социальной службы и сообщили о перерасчете трудового стажа, из-за которого женщине якобы должны увеличить пенсию.
«Пришли коды на телефон, я должна была ей (лжесотруднице соцслужбы — Sputnik) их сказать для удобства, чтобы не надо было стоять в очереди», — рассказала потерпевшая.
Следуя указаниям звонивших, женщина сообщила код из СМС якобы для оформления необходимых документов.
Позже по видеосвязи с пенсионеркой связался лжеправоохранитель. Он заявил, что от имени женщины якобы проводятся незаконные финансовые операции. Так, чтобы избежать уголовной ответственности и обыска с изъятием наличных, мошенник убедил минчанку передать все сбережения «курьеру Нацбанка».
«Пенсионерка испугалась и передала 62 тысячи рублей неизвестному мужчине, думая, что он работник банка», — отметила старший инспектор ГИОС Фрунзенского РУВД Илона Буранко.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, проверка продолжается.
В милиции напомнили, что при поступлении подобных звонков необходимо немедленно прекратить разговор и обратиться в правоохранительные органы.