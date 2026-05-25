Мэр Уфы Мавлиев не явился в суд

УФА, 25 мая — РИА Новости. Мэр Уфы Ратмир Мавлиев, находящийся под домашним арестом по делу о коррупции, не присутствует на судебном заседании по его жалобе на действия правоохранителей, принудительно взявших его биоматериалы, сообщил РИА Новости адвокат Ильгиз Карамов.