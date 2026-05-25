Мэр Уфы Мавлиев не явился в суд

УФА, 25 мая — РИА Новости. Мэр Уфы Ратмир Мавлиев, находящийся под домашним арестом по делу о коррупции, не присутствует на судебном заседании по его жалобе на действия правоохранителей, принудительно взявших его биоматериалы, сообщил РИА Новости адвокат Ильгиз Карамов.

Источник: РИА Новости

«Нет», — ответил Карамов, на вопрос РИА Новости, будет ли присутствовать Мавлиев на рассмотрении его жалобы.

Он добавил, что заседание закрыто для журналистов.

Мавлиев, которого обвиняют во взяточничестве и превышении должностных полномочий, находится под домашним арестом до 28 июня. Ему запрещено выходить за пределы жилища, использовать сотовый телефон, интернет и общаться со свидетелями.

Ранее его адвокат сообщал агентству, что правоохранители два раза принудительно брали у Мавлиева волосы и слюну. Он уточнял, что подавал жалобу в Советский суд Уфы.