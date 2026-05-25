Под Хабаровском шестой день ищут 60-летнего рыбака, пропавшего на Амуре

В Хабаровском районе ищут 60-летнего Магамеда Сафаровича Эбзеева. Об этом сообщили в добровольческом поисково-спасательном отряде «Лига Спас».
По данным поисковиков, мужчина пропал 20 мая в районе сёл Воронежское и Мичуринское. Речь идёт об акватории реки Амур и протоки Хохлацкой, где он находился на лодке.
Известно, что пропавший был на тёмно-зелёной пятнистой лодке ПВХ с чёрным мотором Suzuki 9,9 — само судно пока тоже не нашли. Его рост — около 160 сантиметров, телосложение среднее, волосы тёмно-русые с сединой. Предположительно, мужчина был одет в синий свитер, зелёные штаны на лямках и резиновые сапоги.
Всех, кто видел Магамеда Сафаровича или может сообщить что-либо о его местонахождении, просят связаться с волонтёрами для передачи данных. Любая имеющаяся информация может помочь в поисках, напоминают в отряде.