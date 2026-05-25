Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Хабаровском шестой день ищут 60-летнего рыбака, пропавшего на Амуре

Предположительно, мужчина был одет в синий свитер, зелёные штаны на лямках и резиновые сапоги.

В Хабаровском районе ищут 60-летнего Магамеда Сафаровича Эбзеева. Об этом сообщили в добровольческом поисково-спасательном отряде «Лига Спас».

По данным поисковиков, мужчина пропал 20 мая в районе сёл Воронежское и Мичуринское. Речь идёт об акватории реки Амур и протоки Хохлацкой, где он находился на лодке.

Известно, что пропавший был на тёмно-зелёной пятнистой лодке ПВХ с чёрным мотором Suzuki 9,9 — само судно пока тоже не нашли. Его рост — около 160 сантиметров, телосложение среднее, волосы тёмно-русые с сединой. Предположительно, мужчина был одет в синий свитер, зелёные штаны на лямках и резиновые сапоги.

Всех, кто видел Магамеда Сафаровича или может сообщить что-либо о его местонахождении, просят связаться с волонтёрами для передачи данных. Любая имеющаяся информация может помочь в поисках, напоминают в отряде.