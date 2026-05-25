Прокуратура взяла под контроль ход дела о пожаре с пятью погибшими в Подмосковье

Прокуратура начала контролировать ход расследования уголовного дела, которое возбудили после пожара в частном доме в СНТ «Текстильщик 2» в Павловском Посаде. В результате возгорания скончались пять человек — трое взрослых и двое детей. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.
— Павлово-Посадская городская прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по данному факту (ч. 3 ст. 109 УК РФ), — рассказали в Telegram-канале ведомства.
Возгорание произошло примерно около трех часов 25 мая. По данным прокуратуры, тела погибших обнаружили при разборе завалов. Пожар унес жизни двух детей — мальчика 2014 года рождения и девочки 2019 года рождения. Возгорание могло произойти из-за короткого замыкания электропроводки. Точные причины установят после экспертизы.
Ранее два человека погибли при пожаре в жилом доме на улице Калинина в Лобне. Возгорание произошло после того, как в одной из квартир взорвался газ. В результате произошедшего также пострадали две девочки. Их доставили в больницу.