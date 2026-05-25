Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области Lexus столкнулся с автобусом ПАЗ

В Самарской области в аварии пострадало четыре человека.

Источник: ГУ МВД по Самарской области

В Самарской области 24 мая в 19:40 произошло ДТП с участием легковушки и автобуса. 57-летний водитель Lexus выехал на встречную полосу, где это разрешено, и столкнулся с автобусом ПАЗ. Оба водителя и два пассажира Lexus госпитализированы. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

«Водитель Lexus двигался по дороге “Безенчук-Александровка-Верхнепечерское” в сторону поселка Безенчук. На 11 километре он выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автобусом ПАЗ под управлением 57-летнего водителя, который ехал со стороны Безенчука», — рассказали в ведомстве.

В больницу попали оба мужчины за рулем, а также пассажиры Lexus 50 и 18 лет. Обстоятельства аварии выясняются.