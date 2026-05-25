В Самарской области Lexus столкнулся с автобусом ПАЗ

В Самарской области 24 мая в 19:40 произошло ДТП с участием легковушки и автобуса. 57-летний водитель Lexus выехал на встречную полосу, где это разрешено, и столкнулся с автобусом ПАЗ. Оба водителя и два пассажира Lexus госпитализированы. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.
«Водитель Lexus двигался по дороге “Безенчук-Александровка-Верхнепечерское” в сторону поселка Безенчук. На 11 километре он выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автобусом ПАЗ под управлением 57-летнего водителя, который ехал со стороны Безенчука», — рассказали в ведомстве.
В больницу попали оба мужчины за рулем, а также пассажиры Lexus 50 и 18 лет. Обстоятельства аварии выясняются.