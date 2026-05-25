После пожара с пятью погибшими в Подмосковье завели дело

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Следователи СК возбудили уголовное дело после пожара в Павловском Посаде, где погибли пять человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

Источник: РИА "Новости"

«По данному факту следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 109 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Следователи и криминалисты приступили к осмотру, добавили в ведомстве.

В свою очередь в пресс-службе областной прокуроры отметили, что причиной пожара стало замыкание электропроводки.

Ранее сообщалось, что в деревне Евсеево Павлово-Посадского городского округа в результате пожара погибли четыре человека, включая двоих детей. Позднее стало известно, что в ходе тушения возгорания дачного дома обнаружены тела пяти человек: троих взрослых и двоих детей.