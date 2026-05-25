В Воронеже мошенники рассылают вредоносные письма в сезон отключения воды

В России в сезон отключения горячей воды — с мая по август — активизировались мошенники, использующие фишинговые рассылки. Злоумышленники отправляют в том числе воронежцам электронные письма с предложением проверить график отключений, однако ссылки в этих сообщениях ведут на вредоносные сайты, созданные для кражи персональных и банковских данных, Об этом рассказали в Госдуме 20 мая, сообщил ТАСС.