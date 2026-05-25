В Воронеже мошенники рассылают вредоносные письма в сезон отключения воды

Злоумышленники воруют данные горожан, которые переходят по ссылкам на графики отключения горячей воды.

Источник: Комсомольская правда

В России в сезон отключения горячей воды — с мая по август — активизировались мошенники, использующие фишинговые рассылки. Злоумышленники отправляют в том числе воронежцам электронные письма с предложением проверить график отключений, однако ссылки в этих сообщениях ведут на вредоносные сайты, созданные для кражи персональных и банковских данных, Об этом рассказали в Госдуме 20 мая, сообщил ТАСС.

Во избежание компрометации личной информации сверять графики отключений рекомендуется исключительно на официальных и проверенных ресурсах. К ним относятся государственные порталы, в частности сервис «Госуслуги», официальные сайты и профильные сообщества местных администраций, а также управляющих компаний. Помимо цифровых каналов, достоверная информация традиционно размещается на информационных стендах в подъездах и на входных группах жилых домов.

