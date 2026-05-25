Грузовой поезд насмерть сбил мужчину в Краснодарском крае

Мужчина погиб под колесами грузового поезда в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЮФО.
По предварительным данным, машинист заметил в габарите пути движущегося человека, подал звуковые сигналы, экстренно затормозил, однако столкновения избежать не удалось.
Мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью. На сигналы машиниста пешеход не отреагировал, так как находился в наушниках. Организована проверка, материалы дела будут переданы в следственные органы.
