Грузовой поезд насмерть сбил мужчину в Краснодарском крае

Это произошло вечером 24 мая на железнодорожном перегоне «Крымская — Баканская».

Источник: УТ МВД России по ЮФО

Мужчина погиб под колесами грузового поезда в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЮФО.

По предварительным данным, машинист заметил в габарите пути движущегося человека, подал звуковые сигналы, экстренно затормозил, однако столкновения избежать не удалось.

Мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью. На сигналы машиниста пешеход не отреагировал, так как находился в наушниках. Организована проверка, материалы дела будут переданы в следственные органы.

Ранее мы писали, пассажирский поезд насмерть сбил водителя авто, выехавшего на пути. Трагедия случилась рано утром 17 мая в Динском районе. Пассажирский поезд № 346, следующий по маршруту Адлер — Нижневартовск, протаранил легковой автомобиль, выехавший на железнодорожные рельсы.