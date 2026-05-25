В Краснодаре поймали менеджера маркетплейса на подмене товара на 310 тысяч рублей

Он сообщил, что при проверке склада обнаружил подмену товаров, от которых покупатели отказались. Ущерб оценили в сумму более 310 тысяч рублей.
В ходе расследования сотрудники отдела полиции поселка Калинино установили, что к хищению причастен 35-летний менеджер организации, приехавший из Омска. Мужчина, используя свой личный аккаунт на онлайн-платформе, заказал четыре смартфона и одно золотое кольцо. После оформления отказа от этих товаров он заменил их на более дешевые аналоги.
Задержанный, который ранее уже был судим за кражу, признал свою вину. Он пояснил, что похищенное имущество сдал в ломбард, а часть продал случайным прохожим.
В пресс-службе Управления МВД России по городу Краснодару сообщили, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы.