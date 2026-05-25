Автобус с 40 гражданами КНДР попал в ДТП в Нижегородской области

Транспортное средство с иностранцами вылетело в кювет на трассе М-12 «Восток», в результате аварии пострадали семь человек.

В понедельник утром, 25 мая, в Нижегородской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса. Об этом сообщает MAX-канал SHOT.

Авария случилась в 8:11 на 563-м километре федеральной трассы М-12 «Восток». По предварительным данным, автобус, в салоне которого находились 40 граждан Северной Кореи (КНДР), направлялся в сторону Татарстана. Водитель допустил столкновение с грузовой «Газелью», после чего потерял управление, выехал на встречную полосу, пробил дорожные ограждения и вылетел в кювет.

В результате происшествия травмы различной степени тяжести получили семь человек: двое водителей и пять иностранных пассажиров. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. На месте работают экстренные службы и медики. Оставшиеся пассажиры в данный момент ожидают резервный транспорт, который оперативно выслали из Нижнего Новгорода.

