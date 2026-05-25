Автобус с северокорейцами попал в ДТП на трассе М12, они ехали в Татарстан

Двадцать пятого мая на трассе М12 «Восток» в Нижегородской области произошла серьёзная авария. Утром на 563-м километре столкнулись пассажирский автобус и автомобиль «Газель». По информации телеграм-канала Mash, в автобусе находились 40 граждан Северной Кореи, которые следовали в Татарстан.
По данным канала SHOT, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали семь человек. Один из них находится в тяжёлом состоянии. Водитель автобуса, по предварительной информации, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в «газель». Пассажиры автобуса ожидают прибытия резервного транспорта из Нижнего Новгорода.
Напомним, что в прошлом году СМИ сообщали о направлении Северной Кореей в Россию около 15 тысяч трудовых мигрантов, часть из которых въезжала по студенческим визам. По данным ЕМИСС Росстата, в 2024 году в РФ прибыло более 13 тысяч граждан КНДР.