Автобус с северокорейцами попал в ДТП на трассе М12, они ехали в Татарстан

От удара автобус вылетел в кювет, повредив ограждения.

Двадцать пятого мая на трассе М12 «Восток» в Нижегородской области произошла серьёзная авария. Утром на 563-м километре столкнулись пассажирский автобус и автомобиль «Газель». По информации телеграм-канала Mash, в автобусе находились 40 граждан Северной Кореи, которые следовали в Татарстан.

По данным канала SHOT, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали семь человек. Один из них находится в тяжёлом состоянии. Водитель автобуса, по предварительной информации, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в «газель». Пассажиры автобуса ожидают прибытия резервного транспорта из Нижнего Новгорода.

Напомним, что в прошлом году СМИ сообщали о направлении Северной Кореей в Россию около 15 тысяч трудовых мигрантов, часть из которых въезжала по студенческим визам. По данным ЕМИСС Росстата, в 2024 году в РФ прибыло более 13 тысяч граждан КНДР.

Северная Корея: одна из самых закрытых стран мира
Одна из самых закрытых стран мира, Северная Корея остается в центре международной политики благодаря ядерным амбициям и особой модели государственного устройства. В этом материале разберем ключевую информацию, историю, отношения с соседями и интересные факты о КНДР.
Читать дальше