В Башкирии за выходные на дорогах сбили шесть диких животных

За выходные в Башкирии зафиксировали шесть ДТП с участием диких животных, сообщил министр природопользования и экологии Нияз Фазылов. Три аварии произошли в Уфимском районе: там сбили двух лосей и косулю.
В Архангельском и Чишминском районах в аварии попали два лося, а в Аургазинском — косуля.
С начала года в регионе зафиксировали 57 ДТП с животными: 38 — с лосями, 16 — с косулями и три — с кабанами.