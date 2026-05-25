В Башкирии за выходные на дорогах сбили шесть диких животных

За выходные в Башкирии зафиксировали шесть ДТП с участием диких животных, сообщил министр природопользования и экологии Нияз Фазылов. Три аварии произошли в Уфимском районе: там сбили двух лосей и косулю.

В Архангельском и Чишминском районах в аварии попали два лося, а в Аургазинском — косуля.

С начала года в регионе зафиксировали 57 ДТП с животными: 38 — с лосями, 16 — с косулями и три — с кабанами.