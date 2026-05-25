ФСБ провела обыски в Петербурге по делу банды, торговавшей лицензиями на золото

Сотрудники ФСБ задержали группу, которая помогала компаниям незаконно получать лицензии на добычу золота в Забайкальском крае. Обыски и другие следственные действия прошли на территории Читы, Петербурга и Благовещенска.
— У фигурантов арестовали имущество на 60 млн рублей, — пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Петербургу и Ленобласти.
Преступники брали взятки за свое покровительство. За деньги они обеспечивали согласование заявок и выдачу положительных экспертных заключений нужным фирмам. Участники схемы получили от золотодобывающих компаний более 27 млн рублей. Во время обысков эти деньги изъяли.
Возбуждено уголовное дело по статьям «Получение взятки» и «Дача взятки». Следственные действия провели на территории трех регионов. Оценочная стоимость разведанных запасов золота на участках, куда хотели получить лицензии, составляет 1,5 млрд рублей.