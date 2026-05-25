Появились подробности ДТП с автобусом с корейцами в Нижегородской области

Госавтоинспекция по Нижегородской области озвучила официальные подробности дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса на трассе М-12 «Восток». Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
По уточненным данным ведомства, авария произошла около 8:10 на 563-м километре автодороги. Водитель автобуса, перевозившего 30 иностранных граждан в Казань, не выбрал безопасную дистанцию и врезался в ехавшую впереди «Газель», после чего пассажирский транспорт опрокинулся.
В ГУ МВД подчеркнули, что информация о многочисленных пострадавших пассажирах не подтвердилась. В результате столкновения незначительные телесные повреждения получил только сам водитель автобуса. Никто из иностранцев не пострадал, сейчас они ожидают резервный борт. На месте ДТП наряду с инспекторами ГАИ работают сотрудники управления по вопросам миграции. В отношении виновника решается вопрос о привлечении к административной ответственности по ст. 12.33 КоАП РФ за повреждение дорожных сооружений.
