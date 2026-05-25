Нижегородец, устроивший ДТП на Похвалинском съезде, оказался в рехабе

Сергей Корнилов-младший, сын нижегородского миллиардера Сергея Корнилова, извинился на камеру перед нижегородцами. Видео опубликовано в социальных сетях.
В видеоролике парень сказал, что «искренне сожалеет о содеянном», и добавил, что сейчас он находится в реабилитационном центре для алкоголиков.
Молодой человек признался, что в момент аварии на Похвалинском съезде он был пьян, а все свои последующие заявления, в том числе про «нищебродов», сделал под воздействием алкоголя.
Напомним, что авария произошла в среду, 20 мая, около 14 часов. Водитель желтого «Мерседеса» выехал на встречную полосу, столкнулся с «Киа», которую от удара отбросило в «Ниссан». В результате аварии никто не пострадал, а вот машины получили повреждения. Так, у иномарки виновника аварии оторвало переднее колесо, а сам автомобиль улетел в бетонный отбойник.
Как пишут СМИ, виновником ДТП является сын одного из богатейших нижегородцев. На момент аварии он был пьян. На молодого человека составили четыре протокола, при этом ранее он уже привлекался к ответственности. Автомобиль отправили на спецстоянку. Позже полицейские опубликовали видео с моментом аварии на Похвалинском съезде. Также в его отношении возбудили уголовное дело за агрессивную езду.
