Задержан мажор Корнилов, устроивший резонансное ДТП в Нижнем Новгоролде

21-летний водитель премиальной иномарки, в отношении которого возбудили уголовное дело за опасное вождение, оказался в изоляторе временного содержания.
Об этом сообщает Главное управление МВД России по Нижегородсой области.
Напомним, сын покойного нижегородского миллиардера Секгей Корнилов устроил ДТП с термя машинами на Похвалинсмком съезде 20 мая, а затем в соцсетях предположительно нетрезвым делал вызывающие заявления, называя своих критиков «нищетой».
Вскоре по факту совершения действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств, городское управление МВД России арестовало его жёлтый кабриолет Mercedes, машину признали вещественным доказательством по делу. Её переместят в место хранения изъятого автотранспорта.
Пока юноша в изоляторе временного содержания, его задержали по статье 91 УПК РФ. Следствие планирует ходатайствовать перед судом о домашнем аресте молодого человека.
Ранее сообщалось, что Корнилов публично извинился за свое поведение и заявил, что находится в реабилитационном центре для лечения алкогольной зависимости.