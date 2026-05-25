В Перми на женщину с ребенком упало дерево, возбуждено дело

Следователи СК РФ по Пермскому краю возбудили уголовное дело по факту падения дерева на женщину и ее дочь. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Днем 24 мая в центре Перми дерево упало на пешеходный тротуар. Там в это время шла женщина с шестилетней дочерью. Дерево рухнуло прямо на них. Отметим: в тот день в городе были грозы, и возможно, дерево сломалось по время сильного порыва ветра.
Мама с дочкой получили множество ушибов и ссадин. Им была оказана необходимая медпомощь. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.