Суд Хабаровска взыскал с контрабандистов бивней мамонта 113 млн рублей

Железнодорожный районный суд Хабаровска взыскал с контрабандистов, перевозивших за границу культурные ценности, свыше 113 млн рублей. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», предприниматель вместе с подельником вывез в Китай и Нидерланды 16 тонн бивней мамонтов, их фрагментов и останков ископаемых животных.
Пресс-служба судов Хабаровского края сообщила, что нелегальный вывоз мамонтовой фауны стал возможен из-за предоставления ложной информации о её происхождении. Граждане не имели законных прав владеть, использовать или распоряжаться этими товарами. Индустриальный районный суд Хабаровска вынес приговор по этому делу ещё в марте 2025 года.
Нарушителей признали виновными в незаконном перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза культурных ценностей. Им назначили наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет условно, с испытательным сроком пять лет.
Уже Железнодорожный районный суд Хабаровска рассмотрел гражданское дело по иску Дальневосточного транспортного прокурора о взыскании ущерба. Требования удовлетворили, и в итоге с двух нарушителей взыскали в доход казны РФ более 113 млн рублей. Помимо этого, в бюджет Хабаровска взыскали государственную пошлину в размере, превышающем 333 тысячи рублей.
— Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в суде апелляционной инстанции, — рассказали в пресс-службе судов Хабаровского края.
