Виновника ДТП на Похвалинском съезде могут посадить под домашний арест

Сергея Корнилова, устроившего массовое ДТП на Похвалинском съезде в Нижнем Новгороде, поместили в изолятор временного содержания. Эту информацию сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.
В рамках расследования уголовного дела автомобиль лихого ездока признали вещественным доказательством и поместили на штрафстоянку. А самого 21-летнего нижегородца задержали. Его хотят посадить под домашний арест.
«Следователь намерен выходить в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в сообщении полиции.
Напомним, что авария произошла в среду, 20 мая, около 14 часов. Водитель желтого «Мерседеса» выехал на встречную полосу, столкнулся с «Киа», которую от удара отбросило в «Ниссан». В результате аварии никто не пострадал, а вот машины получили повреждения. Так, у иномарки виновника аварии оторвало переднее колесо, а сам автомобиль улетел в бетонный отбойник.
Как пишут СМИ, виновником ДТП является сын одного из богатейших нижегородцев. На момент аварии он был пьян. На молодого человека составили четыре протокола, при этом ранее он уже привлекался к ответственности. Автомобиль отправили на спецстоянку. Позже полицейские опубликовали видео с моментом аварии на Похвалинском съезде. Также в его отношении возбудили уголовное дело за агрессивную езду.
Через несколько дней после инцидента Сергей Корнилов-младший записал видео и извинился на камеру перед нижегородцами. В видеоролике он сказал, что «искренне сожалеет о содеянном», и добавил, что сейчас находится в реабилитационном центре для алкоголиков.