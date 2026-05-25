Виновника ДТП на Похвалинском съезде могут посадить под домашний арест

Как пишут СМИ, виновником ДТП является сын одного из богатейших нижегородцев. На момент аварии он был пьян. На молодого человека составили четыре протокола, при этом ранее он уже привлекался к ответственности. Автомобиль отправили на спецстоянку. Позже полицейские опубликовали видео с моментом аварии на Похвалинском съезде. Также в его отношении возбудили уголовное дело за агрессивную езду.