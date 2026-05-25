Жителя Нижегородской области признали виновным в незаконном привлечении иностранца к труду

Деятельность ИП была приостановлена на 14 суток.

Судебные приставы Павловского районного отделения ГУФССП России по Нижегородской области приостановили на 14 суток деятельность индивидуального предпринимателя, допустившего нарушение требований миграционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Известно, что 33-летний бизнесмен привлек к трудовой деятельности гражданина из ближнего зарубежья для продажи фруктов и орехов. Согласно закону, работодатель, заключающий трудовой договор с иностранным гражданином, обязан в течение трех рабочих дней уведомить об этом органы миграционного контроля. Однако мужчина этого не сделал.

Суд признал предпринимателя виновным в незаконном привлечении иностранца к трудовой деятельности на территории России. В качестве наказания деятельность ИП приостановили на 14 суток, а вход в киоск — опечатали.

В течение всего срока ограничения нарушений выявлено не было. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Напомним, троих мигрантов выдворят на родину после рейдов в Нижегородской области.