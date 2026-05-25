Жителя Нижегородской области признали виновным в незаконном привлечении иностранца к труду

Судебные приставы Павловского районного отделения ГУФССП России по Нижегородской области приостановили на 14 суток деятельность индивидуального предпринимателя, допустившего нарушение требований миграционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Известно, что 33-летний бизнесмен привлек к трудовой деятельности гражданина из ближнего зарубежья для продажи фруктов и орехов. Согласно закону, работодатель, заключающий трудовой договор с иностранным гражданином, обязан в течение трех рабочих дней уведомить об этом органы миграционного контроля. Однако мужчина этого не сделал.
Суд признал предпринимателя виновным в незаконном привлечении иностранца к трудовой деятельности на территории России. В качестве наказания деятельность ИП приостановили на 14 суток, а вход в киоск — опечатали.
В течение всего срока ограничения нарушений выявлено не было. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.
