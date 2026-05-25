На нижегородку завели уголовное дело за фейки о Вооруженных силах РФ

Жительница Кстовского района стала фигуранткой дела после публикации ложного сообщения в одном из социальных сообществ.

В Кстовском районе возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, которую подозревают в публичном распространении заведомо ложной информации об армии. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

Дело заведено по пункту «б» части 2 статьи 207.3 УК РФ. По версии следствия, женщина разместила в открытом доступе в одной из соцсетей текстовый пост, содержащий недостоверные сведения о действиях Вооруженных сил Российской Федерации, доступный для чтения неограниченному кругу лиц.

Противоправную деятельность нижегородки пресекли в ходе совместных оперативных мероприятий сотрудники регионального УФСБ, ГУ МВД и следователи Следственного комитета. В доме фигурантки уже проведен обыск. В настоящее время следователи собирают и закрепляют доказательственную базу, а также устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области осудили мужчину за незаконное оружие.