Губернатор Бочаров распорядился усилить контроль за пожароопасной ситуацией

Установившаяся в волгоградском регионе сухая и ветреная погода может осложнить пожароопасную обстановку. Ситуацию обсуждали на оперативном совещании у губернатора Андрея Бочарова.

«В настоящее время силы и средства региональной противопожарной службы переведены на усиленный режим работы и находятся в повышенной готовности. С 20 марта на территории области действует период пожароопасного сезона, установлены ограничения, направленные на обеспечение комплексной безопасности», — напомнил глава региона.

На сегодняшний день пожароопасная ситуация сохраняется стабильной и контролируемой, подтвердил губернатор. Однако следует учитывать, что она может осложняться с нарастанием температур, снижением уровня влажности, особенно в степной зоне, и усилением ветра.

Одной из наиболее частых причин пожаров становится человеческий фактор. В связи с этим перед профильными ведомствами поставлены следующие задачи:

обеспечить контроль за реализацией мер пожарной безопасности на территории региона;

быть готовыми оперативно установить особый противопожарный режим и соответствующие ограничения, а также реализовать профилактические и надзорные меры;

продолжить профилактические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности лесов, детских загородных лагерей, турбаз и баз отдыха, СНТ и частных домовладений;

контролировать уборку территорий муниципалитетов от сгораемого мусора и сухой растительности, опашку земель и окос растительности у населенных пунктов, уделить особое внимание контролируемому отжигу сухостоя;

организовать и провести областной учебно-методический сбор по пожарной безопасности.

Ранее Андрей Бочаров анонсировал строительство обводного канала под Волгоградом.