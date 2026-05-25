Тело 17-летней девочки извлекли из воды в Нижегородской области

Напомним, недавно в Нижегородской области в суд передано дело о гибели подростка в одном из эко-парков. Трагедия произошла прошлым летом. Погибший скатился с горки арендованного катамарана и решил самостоятельно доплыть до берега, однако по пути утонул. Теперь за произошедшее будет отвечать администрация базы отдыха, которая дала несовершеннолетним в аренду катамаран, а также не следила за безопасностью.