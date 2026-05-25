Водителя, который устроил ДТП на Похвалинском съезде, поместили в изолятор

21-летнего водителя, который устроил ДТП на Похвалинском съезде в Нижнем Новгороде, помещен в изолятор временного содержания, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Напомним, сама авария произошла 20 мая. Водитель «Мерседеса» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Киа». От удара встречную иномарку развернуло, и она столкнулась с «Ниссаном». Сам виновник ДТП в итоге наехал на бордюр.
Молодой человек, который находился за рулем «Мерседеса», отказался проходить медосвидетельствование. Оказалось, что с 2025 года в отношении данного водителя был составлен 161 административный материал на общую сумму 719 тысяч рублей. Из них 51 протокол — за неуплату штрафа в установленный законом срок. Полицейские оценили манеру вождения правонарушителя как агрессивную. Было возбуждено уголовное дело.
«В рамках расследования уголовного дела по факту совершения действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств, следователем автомобиль признан вещественным доказательством и будет перемещен в место хранения изъятого автотранспорта. Фигурант уголовного дела до избрания меры пресечения задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Следователь намерен выходить в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде домашнего ареста», — рассказали правоохранители.
