Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура контролирует дело о ДТП с автобусом в Нижегородской области

Надзорное ведомство координирует работу спасательных служб в Сергачском районе, где перевернулся транспорт с иностранцами.

Прокуратура Нижегородской области взяла под особый контроль установление всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия с пассажирским автобусом на трассе М-12 «Восток». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

Авария, в которой пострадал водитель автобуса, перевозившего граждан КНДР в Казань, произошла в Сергачском районе. На месте происшествия прокуроры координируют действия экстренных и аварийно-спасательных служб.

Также ведомство контролирует проведение доследственной проверки и принятие окончательного процессуального решения по факту данного дорожного инцидента. Напомним, по предварительным данным полиции, причиной опрокидывания автобуса стало несоблюдение безопасной дистанции до ехавшей впереди «Газели».