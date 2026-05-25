Прокуратура контролирует дело о ДТП с автобусом в Нижегородской области

Прокуратура Нижегородской области взяла под особый контроль установление всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия с пассажирским автобусом на трассе М-12 «Восток». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.
Авария, в которой пострадал водитель автобуса, перевозившего граждан КНДР в Казань, произошла в Сергачском районе. На месте происшествия прокуроры координируют действия экстренных и аварийно-спасательных служб.
Также ведомство контролирует проведение доследственной проверки и принятие окончательного процессуального решения по факту данного дорожного инцидента. Напомним, по предварительным данным полиции, причиной опрокидывания автобуса стало несоблюдение безопасной дистанции до ехавшей впереди «Газели».