В турецкой Анталье семь россиян пострадали в ДТП

Семь российских туристов получили травмы при столкновении двух микроавтобусов в турецкой провинции Анталья. Всего в аварии пострадали 13 человек, шестеро из них — граждане Румынии. Об этом сообщает газета Alanya Postası.
ДТП произошло около 05:00 по московскому времени на трассе между курортами Белек и Кадрие. По неустановленной на данный момент причине транспортные средства столкнулись друг с другом.
Всех пострадавших доставили в ближайшие больницы. По данным издания, угрозы для жизни туристов нет, их состояние оценивается как стабильное. Местные власти начали расследование обстоятельств происшествия.
Это уже второе за последнее время ДТП с участием россиян в Анталье: 23 мая в провинции госпитализировали 14 туристов после аварии.