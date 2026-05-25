В турецкой Анталье семь россиян пострадали в ДТП

В турецкой провинции Анталья произошло столкновение двух микроавтобусов, в результате которого пострадали 13 человек. Среди них семь российских туристов, остальные — граждане Румынии.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Семь российских туристов получили травмы при столкновении двух микроавтобусов в турецкой провинции Анталья. Всего в аварии пострадали 13 человек, шестеро из них — граждане Румынии. Об этом сообщает газета Alanya Postası.

ДТП произошло около 05:00 по московскому времени на трассе между курортами Белек и Кадрие. По неустановленной на данный момент причине транспортные средства столкнулись друг с другом.

Всех пострадавших доставили в ближайшие больницы. По данным издания, угрозы для жизни туристов нет, их состояние оценивается как стабильное. Местные власти начали расследование обстоятельств происшествия.

Это уже второе за последнее время ДТП с участием россиян в Анталье: 23 мая в провинции госпитализировали 14 туристов после аварии.