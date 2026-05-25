Водителя Mercedes, устроившего ДТП в Нижнем Новгороде, поместили в изолятор

Как утверждают местные СМИ, водитель ярко-желтого кабриолета, спровоцировавший аварию, — сын покойного нижегородского миллиардера. В местных соцсетях было опубликовано видеообращение молодого человека, где он заявляет, что «похудел миллионов на 5, но ничего, еще купим». Также он, нецензурно выражаясь, посоветовал «нищете» не обижаться, что «не могут себе позволить такую машину». Утром в понедельник в соцсетях было опубликовано новое видеообращение водителя кабриолета, в котором он извинился за аварию и свои высказывания и сообщил, что находится в реабилитационном центре для алкоголиков.