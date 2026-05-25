В Воронеже канализационные стоки перекрыли вход в гимназию

Коммунальная авария произошла в соседнем доме.

Источник: АиФ Воронеж

Канализационные стоки перекрыли вход на территорию гимназии № 10 на улице Хользунова, 70 в Воронеже. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях в понедельник, 25 мая.

В администрации образовательного учреждения уточнили, что коммунальная авария произошла в соседнем доме. Вход на территорию гимназии затруднен лишь с одной стороны. Для удобства учеников и их родителей открыли другие калитки, в них можно пройти беспрепятственно.

В пресс-службе городского водоканала корреспонденту vrn.aif.ru сообщили, что заявок на засор канализации по указанному адресу не поступало. Однако специалисты уже выехали на обследование системы водоотведения.