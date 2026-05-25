Хинштейн рассказал о статусе бывшего мэра Курска в деле о незаконной приватизации

Игорь Куцак занимал пост мэра Курска с февраля 2022 года по март 2025 года. До этого Куцак три года руководил комитетом по управлению имуществом Курской области, а ранее трудился в межрегиональном территориальном управлении Росимущества в Курской и Белгородской областях.