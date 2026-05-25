Ушла и не вернулась: 18-летнюю девушку разыскивают под Волгоградом

Девушку, проживающую вместе с родителями, братьями и сестрами в поселке Степной Ленинского района, разыскивают волонтеры. 18-летняя красавица бесследно исчезла 15 апреля. Одиннадцатый день о ней ничего не известно родным.
В волгоградском поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» рассказывают: Макка Агаева невысокого роста — 160 сантиметров. У худощавой девушки каштановые волосы и карие глаза. Неизвестно, в какой она была одежде.
По данным v1.ru, дом она покинула в два часа ночи. Местные жители рассказывают, что девушка была не слишком общительной, не работала и нигде не училась после школы — вся ее жизнь протекала в родительском доме, где она помогала по хозяйству.
Одна из версий — Макка нашла жениха по переписке, и он увез ее к себе на родину. Остается надеяться, что у этой истории будет счастливый конец.
Ранее сообщалось, что в Иловлинском районе водолазы подняли тело мужчины, утонувшего в реке Дон. Он исчез вместе с автомобилем «Нива», где автомобиль, не сообщается.