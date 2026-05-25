Бастрыкин затребовал доклад по делу о загрязнении реки в Богородске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование уголовного дела по факту нарушения природоохранного законодательства в Богородске Нижегородской области. Об этом сообщает Информационный центр СК РФ.
Поводом для вмешательства руководства ведомства стало обращение, поступившее в приемную председателя СК «ВКонтакте». Жители Богородска пожаловались, что из-за неисправности местных инженерных систем неочищенные канализационные стоки с резким неприятным запахом на протяжении длительного времени сбрасываются прямо в реку Рязанку. Горожане подчеркивают, что экологическая катастрофа угрожает их здоровью, однако многочисленные жалобы в другие инстанции до сих пор не дали результатов.
В связи с этим в СУ СК России по Нижегородской области было возбуждено уголовное дело. Александр Бастрыкин поручил руководителю нижегородского следственного управления Айрату Ахметшину представить подробный доклад о предварительных и окончательных результатах расследования, а также о мерах, принимаемых для восстановления прав местных жителей на благоприятную окружающую среду.
