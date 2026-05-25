Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Мостами директор отремонтировал квартиру и купил мебель за счет предприятия

В Мостовском районе руководитель сделал ремонт в квартире и купил мебель за счет предприятия.

Источник: Комсомольская правда

Под Мостами директор отремонтировал квартиру и купил мебель за счет предприятия. Подробности сообщает служба информации прокуратуры Гродненской области.

Прокуратура Мостовского района завела уголовное дело в отношении одного из руководителей предприятия агропромышленного комплекса. Ему было инкрементировано злоупотребление служебными полномочиями.

В период с декабря 2018 года обвиняемый занимал должность директора сельскохозяйственного предприятия. В сентябре 2025 года мужчина решил улучшить быт, обеспечить комфортное проживание, но без собственных затрат. Для этого фигурант организовал проведение текущего ремонта в предоставленной ему служебной квартире за счет средств предприятия. Кроме того, за счет предприятия он приобрел мебель, кухонный гарнитур и другое имущество и материалы.

«В результате противоправных действий предприятию причинен ущерб на сумму более 46 тысяч рублей», — сообщили в прокуратуре.

Уголовное дело для организации предварительного расследования направлено в районный отдел Следственного комитета.