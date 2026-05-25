Под Мостами директор отремонтировал квартиру и купил мебель за счет предприятия

В период с декабря 2018 года обвиняемый занимал должность директора сельскохозяйственного предприятия. В сентябре 2025 года мужчина решил улучшить быт, обеспечить комфортное проживание, но без собственных затрат. Для этого фигурант организовал проведение текущего ремонта в предоставленной ему служебной квартире за счет средств предприятия. Кроме того, за счет предприятия он приобрел мебель, кухонный гарнитур и другое имущество и материалы.