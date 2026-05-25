Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае два человека пострадали при жесткой посадке легкомоторного самолета

В Красноярском крае легкомоторное воздушное судно совершило жесткую посадку в районе поселка Осиновый Мыс. По данным МЧС, пострадали два человека.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Александр Полегенько/ТАСС

В Богучанском муниципальном округе Красноярского края легкомоторный самолет совершил жесткую посадку, в результате которой пострадали два человека. ЧП произошло сегодня в 14:50 по местному времени (10:50 мск) в районе поселка Осиновый Мыс, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, аварийную посадку совершил самолет «Аэропракт-22», эксплуатируемый компанией ООО «Аэропром». Красноярская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов, специалисты устанавливают все обстоятельства происшествия.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше