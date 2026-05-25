Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Следком РФ возбудил дело после падения дерева на мать с ребенком в Перми

Пострадавшие получили множественные ушибы и ссадины.

Источник: Комсомольская правда

В центре Перми днем 24 мая упало дерево на проходивших рядом пешеходов. Множественные ушибы м ссадины получили женщина 1983 года рождения и ее малолетняя дочь 2020 года рождения. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту травмирования людей.

Информацию о ЧП на ул. Советской разместили социальные сети. По пути в магазин на мать с дочерью рухнула аварийная липа.

Следователь назначил судебно-медицинские экспертизы. Следственные органы проводят процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

«Расследование уголовного дела продолжается», — сообщило СУ СК РФ по Пермскому краю.