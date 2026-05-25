В Темрюкском порту жизнь работников находится под угрозой

Сотрудники ООО «Газпром трансервис» в Темрюке опасаются свою безопасность во время работ. Они заявили об угрозе жизни из-за плохого состояния перегрузочных кранов.
Ситуация обострилась в октябре 2025 года. Тогда у причала ООО «Газпромтранссервис» стоял теплоход «Барабулька». Его грузили серой. При этом сотрудники компании указали на необходимость проверки документов, связанных с перевалкой опасного груза. Они обратились в Новороссийскую транспортную прокуратуру.
Сотрудники надзорного ведомства провели проверку и вышли в Темрюкский районный суд с иском об устранении угроз промышленной безопасности. В частности, прокуратура потребовала запретить предприятию использовать портальные перегрузочные краны.
В феврале 2026 года суд это заявление удовлетворил. На использование портальных перегрузочных кранов наложили запрет. Однако позже ООО «Газпром транссервис» выступило с ответным заявлении о предоставлении отсрочки на исполнение решения суда до 11 сентября. В результате компании предоставили отсрочку в устранении выявленных нарушений, но отказали в снятии запрета на эксплуатацию кранов. Между тем есть информация, что эксплуатация кранов продолжается, несмотря на судебный запрет.
«Аргументы Недели» со ссылкой на источники пишут о том, что в 2025 году компания свела фактически к нулю бюджет на текущий и капитальный ремонт кранов. Это могло привели к усугублению ситуацию. Эти сведения официально не подтверждены.