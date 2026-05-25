ФСБ предотвратила теракт на газовозе «Аррхениус»

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно со Следственным комитетом, министерством обороны и Росгвардией России предотвращен террористический акт на судне “Аррхениус” (газовоз), прибывшем из бельгийского порта Антверпен в порт Усть-Луга Кингисеппского района Ленинградской области для загрузки и дальнейшего следования в турецкий порт Самсун», — говорится в сообщении.