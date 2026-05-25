Воронежцам рассказали о мошеннической схеме на фоне отключений горячей воды

Мошенники начали использовать плановое отключения горячей воды в многоквартирных домах для обмана россиян. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александра Аксененко.
Злоумышленники рассылают людям сообщения якобы от коммунальных служб. Получателю предлагается перейти по ссылке на сайт «компании» для уточнения сроков подачи воды. На самом же деле он попадает на фишинговую площадку, благодаря которой аферисты могут получитьлоступ к персональным данным своей жертвы или её банковским сервисам.
Парламентарий подчеркнул, что всю информацию о сроках отключения воды нужно проверять только через официальные ресурсы: сайт УК, администрацию города, систему ГИС ЖКХ или по телефону диспетчерской.
Ранее «АиФ-Воронеж» сообщало, что на неделе с 25 по 31 мая с отключением горячего водоснабжения столкнутся жители более 650 домов в Воронеже.