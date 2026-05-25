В Усть-Луге силовики обезвредили заминированный газовоз из Бельгии

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о покушении на теракт после того, как на корпусе газовоза «Аррхениус» (ARRHENIUS), прибывшего в порт Усть-Луга Ленинградской области из бельгийского Антверпена, были найдены взрывные устройства. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Взрывные устройства обнаружили водолазы во время планового досмотра судна. Специалисты Федеральной службы безопасности совместно с Министерством обороны и Росгвардией оперативно обезвредили опасные находки. Экспертиза установила, что это морские магнитные мины заводского производства, изготовленные в одной из стран НАТО.
Уголовное дело расследуется Западным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК РФ по статьям о покушении на террористический акт (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ) и незаконном обороте взрывных устройств (п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ).
По данным следствия, газовоз зашел в Усть-Лугу 20 мая для заправки, после чего должен был отправиться в турецкий порт Самсун. В ходе допроса судовой агент сообщил, что танкер прибыл в Россию с задержкой в несколько дней. В Следственном комитете особо подчеркнули, что установка магнитных мин на корпус судна не могла произойти в российских территориальных водах.