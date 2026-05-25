Пассажир ограбил таксиста по дороге в Бор из Нижнего Новгорода

Злоумышленник отобрал у водителя наличные деньги, угрожая ему физической расправой.

Борский городской суд Нижегородской области заключил под стражу мужчину, подозреваемого в нападении на водителя такси. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

По версии следствия, дерзкое преступление произошло в ночь с 17 на 18 мая 2026 года. Подозреваемый ехал в автомобиле такси из Нижнего Новгорода в город Бор. Во время поездки пассажир начал угрожать водителю применением насилия и открыто похитил у него денежные средства, после чего скрылся.

Сотрудники полиции задержали нападавшего 21 мая. В отношении него возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж, совершенный с угрозой применения насилия, не опасного для жизни или здоровья). Постановлением суда от 22 мая фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 20 июля 2026 года включительно. Судебное решение в законную силу пока не вступило.

Ранее сообщалось, что 8 лет колонии получила жительница Бора за покушение на мать.