Попытка теракта в Усть-Луге: прибывший из Бельгии газовоз был заминирован

Теракт предотвратили совместно сотрудники ФСБ, Следственного комитета, Минобороны и Росгвардии.
«Предотвращен террористический акт на судне “Аррхениус” (газовоз), прибывшем из бельгийского порта Антверпен в порт Усть-Луга Кингисеппского района Ленинградской области», — говорится в сообщении.
По информации ФСБ, дальнейшим пунктом следования газовоза значился турецкий порт Самсун. Согласно оценке экспертов, судно не могло быть заминировано в российских территориальных водах, а в Бельгии оно находилось более суток на стоянке — якобы из-за забастовки в порту Антверпена.
В ходе осмотра подводной части судна водолазы обнаружили посторонние предметы на магнитах, которые были прикреплены в районе машинного отделения.
«Предметы являются взрывными устройствами, изготовленными по типу морских магнитных мин, предположительно, в одной из стран НАТО, с использованием изделий промышленного производства», — рассказали в ФСБ.
Там уточнили, что масса взрывчатого вещества в каждом устройстве составляла около семи килограммов.
Следователи возбудили уголовное дело о покушении на теракт и незаконном обороте взрывных устройств.