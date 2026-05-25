Попытка теракта в Усть-Луге: прибывший из Бельгии газовоз был заминирован

МИНСК, 25 мая — Sputnik. Российские силовые структуры предотвратили теракт в порту Усть-Луга в Ленинградской области, сообщили в понедельник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Источник: Sputnik.by

Теракт предотвратили совместно сотрудники ФСБ, Следственного комитета, Минобороны и Росгвардии.

«Предотвращен террористический акт на судне “Аррхениус” (газовоз), прибывшем из бельгийского порта Антверпен в порт Усть-Луга Кингисеппского района Ленинградской области», — говорится в сообщении.

По информации ФСБ, дальнейшим пунктом следования газовоза значился турецкий порт Самсун. Согласно оценке экспертов, судно не могло быть заминировано в российских территориальных водах, а в Бельгии оно находилось более суток на стоянке — якобы из-за забастовки в порту Антверпена.

В ходе осмотра подводной части судна водолазы обнаружили посторонние предметы на магнитах, которые были прикреплены в районе машинного отделения.

«Предметы являются взрывными устройствами, изготовленными по типу морских магнитных мин, предположительно, в одной из стран НАТО, с использованием изделий промышленного производства», — рассказали в ФСБ.

Там уточнили, что масса взрывчатого вещества в каждом устройстве составляла около семи килограммов.

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на теракт и незаконном обороте взрывных устройств.

