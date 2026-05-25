В Петербурге арестовали напавшего на девушку с кислотой, ножом и пистолетом

По данным следствия, вечером 23 мая в квартире дома по улице Железноводской фигурант умышленно, на почве внезапно возникшей личной неприязни, с целью причинения смерти нанес девушке не менее пяти ударов колюще-режущим предметом в руку и колено, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
Он также выстрелил ей в область коленного сустава из неустановленного предмета, обладающего признаками сигнального оружия. Затем мужчина облил потерпевшую кислотой неустановленного вида, распределяя ее на области расположения жизненно важных органов, тканей, сосудов и нервов.
В результате девушка получила комбинированную травму головы, шеи, груди, живота и конечностей, множественные резаные раны правой кисти, колото-резаное и огнестрельное ранение коленных суставов, химический ожог 2−3 степени головы, роговицы и других частей тела.
Как полагает следствие, обвиняемый не довел до конца преступный умысел, направленный на убийство потерпевшей, по не зависящим от него обстоятельствам. Он ошибочно полагал, что нанесенные повреждения приведут к смерти девушки. Остаться в живых ей помогла своевременная квалифицированная помощь медиков.
Между тем сам обвиняемый утверждает, что не хотел убивать потерпевшую. В СИЗО он пробудет до 23 июля.