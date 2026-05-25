Ударивший ножом в грудь коллегу житель Кубани предстанет перед судом

Уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ возбуждено в отношении 50-летнего местного жителя. По версии следствия, фигурант и погибший вместе работали на ферме в районе станицы Тамань. 22 мая между ними произошел конфликт, во время которого обвиняемый достал нож и ударил им оппонента в грудь.
Пострадавший скончался на месте, экстренные службы вызвали очевидцы. На допросе мужчина признал вину и рассказал об обстоятельствах произошедшего. Его заключили под стражу. Расследование продолжается, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз.
Напомним, 70-летнего жителя Туапсинского района задержали по делу об убийстве соседей. По данным следствия, между мужчиной и его соседом давно возник конфликт из-за земельных участков.
Во время очередного конфликта они подрались. После этого подозреваемый задумал убить собутыльников. Он дождался, пока потерпевшие уснут в бане, разлил внутри бензин, бросил зажигательную смесь, закрыл дверь и скрылся.