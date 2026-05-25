Три угона авто произошло в Минской области за неделю

Первый угон был совершен 16 мая.
«В ночное время 16 мая двое молодых людей через незапертую дверь проникли в Ford Transit, находившийся на стоянке у одного из домов в Борисове», — сообщает УСК.
На угнанном автомобиле молодые люди доехали до деревни Гора. В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны 29-летний житель Борисова и 17-летний подросток.
Второй случай произошел утром 17 мая на территории рыбного хозяйства Солигорского района: 26-летняя жительница Слуцка решила покататься на грузовом GAZ 3302, который принадлежал организации, но въехала в шлагбаум на выезде с территории.
Третий угон зафиксирован 18 мая в Слуцком районе. В этот день 22-летний местный житель, ранее судимый за угон и кражу, увидел незакрытый Ford Focus у частного дома в деревне Брановичи. Злоумышленник на угнанной машине решил проехать по Слуцку и окрестностям.
Владелец автомобиля обнаружил пропажу и обратился в милицию. В тот же день злоумышленника задержали. Правоохранителям он объяснил, что угнал машину ради «драйва».
По всем фактам угона возбуждены уголовные дела по ст. 214 УК. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства угонов, чтобы по результатам расследования дать действиям фигурантов окончательную правовую оценку.
Чтобы избежать угона автомобиля, следователи рекомендуют использовать механические средства блокировки рулевого управления и противоугонные сигнализации. Также необходимо проверять надежность этих устройств и не оставлять ключи в замке зажигания при кратковременных остановках.