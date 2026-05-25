Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В порту Усть-Луга предотвратили подрыв газовоза с минами из страны НАТО

Сотрудники ФСБ России совместно с Минобороны и Росгвардией обезвредили взрывные устройства, обнаруженные на корпусе танкера «Аррхениус», прибывшего в порт Усть-Луга из бельгийского Антверпена.

Источник: СК России

Возбуждено уголовное дело о покушении на теракт. По данным следствия, установка магнитных мин не могла произойти в российских территориальных водах, сообщили в СК России.

Как сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт) и п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывных устройств). При заходе судна в порт водолазы обнаружили на его корпусе морские магнитные мины заводского производства, изготовленные в одной из стран НАТО.

Судно вышло из порта Антверпен, прибыло в Усть-Лугу 20 мая для заправки и должно было следовать в турецкий порт Самсун. В ходе допроса судового агента выяснилось, что танкер прибыл в Россию с задержкой в несколько дней от планируемой даты.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше