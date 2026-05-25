Белорус угнал трактор и застрял в болоте — что было дальше. Подробности сообщает УВД Гродненского облисполкома.
Инцидент случился в деревне Секеровцы Ошмянского района, куда к своему знакомому приехал 27-летний житель Ошмян. Мужчины распивали алкоголь. В какой-то момент фигурант увидел стоявший во дворе соседнего дома трактор Belarus. Он пошел к технике, кабину которой механизатор предприятия не закрыл, оставив ключ в замке зажигания.
Фигурант завел двигатель и поехал, но смог проехать небольшое расстояние — трактор застрял в болоте. После этого он вернулся к своему знакомому для продолжения застолья.
Сотрудники Ошмянского РОВД задержали мужчину, в отношении него было заведено уголовное дело за угон. Трактор вернули предприятию.
В милиции обратили внимание на безответственные действия механизатора. Мужчина трактор незапертым, не забрал ключ из замка зажигания, и даже не слышал, что технику угнали. Подобное только поспособствовало совершению преступления.
