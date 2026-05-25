Пермяка за любовь к бесплатному алкоголю наказали 200 часами обязательных работ

Губахинский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя. Мужчину признали виновным в хищении чужого имущества. В середине апреля обвиняемый похитил с прилавка супермаркета на территории поселка Углеуральский бутылку водки.
После хищения любитель бесплатного алкоголя направился к выходу магазина. Его попыталась остановить продавец. Повернувшись к ней, воришка сказал: «Не догонишь!». После этого спешно скрылся с места преступления.
Своими действиями житель Губахи нанес ущерб федеральной торговой сети ущерб на сумму более 600 ₽ Он его возместил в период следствия.
«За совершенное преступление виновному назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ. Приговор в законную силу не вступил», — сообщила пресс-служба суда.