В Волгограде 14 человек эвакуировали из-за пожара в МКД

Сегодня, 25 мая, в Дзержинском районе Волгограда из-за пожара эвакуировали 14 человек.

Сегодня, 25 мая, в Дзержинском районе Волгограда из-за пожара эвакуировали 14 человек — жильцов второго подъезда девятиэтажки на улице Краснополянской.

Как уточнили в ГУ МЧС России по региону, сообщение о пожаре в многоквартирном доме поступило на пульт оперативного дежурного утром. Жильцы, которые обратились в экстренные службы, рассказали, что на лестничной площадке внезапно стал искриться электрощиток. Помещение быстро заполнялось едким дымом.

— К моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений 15-ПСЧ, щитки горели с 5 по 8 этаж. Огнеборцы оперативно эвакуировали из задымленного подъезда 14 человек, троих вывели на свежий воздух с помощью спасательных устройств, — сообщили в МЧС.

Возгорание ликвидировано. Площадь пожара составила 15 погонных метров. Причина устанавливается.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области.

